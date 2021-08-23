После пожара в ТЦ в Мытищах следователи начали проверку

В воскресенье в торговом центре в Мытищах произошел пожар 4Daily на площади в 10 кв. м. Сообщалось, что очаг возгорания был в детском центре. К счастью, людей вовремя эвакуировали, никто не пострадал.
После случившегося правоохранительные органы начали проверку, следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Также планируется опрос руководства ТЦ и сотрудников, ответственных за пожарную безопасность. Об этом сообщает "Радио 1".
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