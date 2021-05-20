В Москве катавшаяся на качелях школьница получила перелом

В российской столице школьница получила серьезную травму при катании на качелях. Уточняется, что девочка сломала руку.
По данным "Царьграда", одна из цепей качелей оборвалась, что привело к падению. О какой-либо проверке со стороны правоохранительных органов информации на данный момент не поступало.
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