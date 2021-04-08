Захватившие город в Мозамбике убили иностранцев

В конце марта на город Пальма в Мозамбике совершили налет террористы. Одним из объектов, который они захватили, оказался отель. После их отступления возле здания были обнаружены тела 12 иностранцев. Сообщается, что все они обезображены. "Я не знаю, какой они национальности, но все они белые", – цитирует "Царьград" представителя местной полиции.
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Антонина
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