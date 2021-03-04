Заснувший на крыше поезда кот спровоцировал транспортный коллапс в городе

В столице Великобритании произошел транспортный коллапс. Данная новость могла быть непримечательный, если бы не ключевой момент — это произошло по вине кота.
Известно, что питомец уснул на крыше одного из вагонов поезда. Работники железнодорожного сервиса смогли достать "зайца" и восстановить движение, правда для этого потребовалось несколько часов. Кроме того, состав, в котором находились пассажиры, пришлось снять с рейса, сообщает "Царьград".
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