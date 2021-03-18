Российский школьник выжил после падения с 25-го этажа

В Новочебоксарске произошёл необычный случай. 11-летний ребёнок выжил после падения с большой высоты.
Инцидент произошёл на улице Винокурова. Школьник по имени Макар по неизвестной причине сбежал из школы и выпал из окна на лестничной клетке, расположенной на 25-м этаже многоквартирного дома. Он рухнул на припаркованный под окном автомобиль и чудом выжил, сообщает РИА ФАН.
Примечательно, что мальчик не проживал в доме, где произошла трагедия. Он попал туда, поскольку дверь подъезда была открыта. Местные жители сообщили, что в момент происшествия услышали мощнейший хлопок. Ребёнок получил очень тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, за его жизнь борются врачи, передаёт телеканал "360".
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