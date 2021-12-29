Житель Новосибирска измывался над своим дедом с помощью раскаленного утюга

Житель Новосибирска измывался над собственным дедом. Мужчина сначала избил 91-летнего пенсионера, а затем начал пытать его раскаленным утюгом.

45-летний житель Новосибирска распивал спиртное в квартире, где находился его дедушка. Как сообщает VSE42.RU, конфликт между родственниками перерос в рукоприкладство со стороны мужчины. Сначала он ударил пенсионера около десяти раз в область головы, а затем взялся за утюг.

От полученных травм дед скончался. Против мучителя возбудили уголовное дело по статье "Убийство лица в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.