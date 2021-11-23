В московском фитнес-клубе найден покойник: как дочь Конкина

Известно, что погибший работал менеджером. Его, как и в случае с Софией Конкиной, нашли другие посетители. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть мужчины.
Установлено, что в тот день он занимался на тренажерах и плавал в бассейне. Когда москвичу стало плохо, он попытался найти тренера и медсестру, но не смог и ушел в раздевалку.
По данным судебно-медицинской экспертизы, москвич умер от приступа острой сердечно-сосудистой недостаточности. Заведут ли второе уголовное дело на владелицу фитнес-клуба Анну Андрианову, будет известно после проверки.
Напомним, дочь Владимира Конкина скончалась в сентябре прошлого года при странных обстоятельствах. Ее доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Артист полагал, что его дочь убили. Спустя почти год после трагедии правоохранители предъявили обвинение владелице фитнес-клуба.
Как писали "Дни.ру", дочь Владимира Конкина София прожила всего 32 года. Артист не скрывал, что очень тяжело переживает семейную трагедию.