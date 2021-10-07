Студент расстрелял окно гимназии в Петербурге

Студент Санкт-Петербургского морского технического университета устроил стрельбу из пневматики. Как оказалось, парень не имел цели повредить здание учебного заведения. Молодой человек стрелял по бутылкам и промахнулся. Пуля попала в окно лицея, никто не пострадал.
Как сообщает "Царьград", полиция задержала студента. У него изъяли пневматический пистолет и 18 патронов. Молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей – он сбегал из дома и был замешан в истории с кражей велосипедов.
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