Жителя Подольска поймали на серии краж компьютерной техники

В Подмосковье поймали вора, который за последнее время совершил серию магазинных краж. 30-летний житель Подольска со своим знакомым снял со стеллажей системные блоки и, не оплатив товар, покинули торговую точку на улице Кирова.
Полицейские отсмотрели записи с видеокамер и вычислили настоящие номера автомобиля злоумышленников, а также личность владельца. При обыске у мужчины нашли паспорт второго соучастника. Выяснилось, что подозреваемые причастны как минимум еще к трем преступлениям. Сумму ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали.
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