В центре Москвы буйный посетитель ресторана ударил полицейского стулом

Серьезный инцидент произошел в российской столице. Уточняется, что посетитель ресторана напал на сотрудников правоохранительных органов.
Одного из полицейских злоумышленник ударил стулом. По факту случившегося организована проверка, передает телеканал "360".
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия