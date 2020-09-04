Возле здания филармонии в центре Тбилиси прогремел взрыв. Информация о произошедшем устанавливается. Пока неизвестно ни о причинах ЧП, ни о количестве пострадавших.
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