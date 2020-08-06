Вооруженные люди проникли в поместье Трампа

СМИ утверждают, что в резиденцию президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго проникли вооруженные люди. Речь идет о трех несовершеннолетних гражданах.

По данным телеканала "360", злоумышленники оказались на территории поместья случайно. Уточняется, что подростки уходили от погони и спрятались в незнакомом месте.