Вооруженные люди проникли в поместье Трампа

СМИ утверждают, что в резиденцию президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго проникли вооруженные люди. Речь идет о трех несовершеннолетних гражданах.
По данным телеканала "360", злоумышленники оказались на территории поместья случайно. Уточняется, что подростки уходили от погони и спрятались в незнакомом месте.
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