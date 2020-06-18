Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
18 июня
Лента новостей
13:36
Кристина Асмус высказалась о роли в сериале "Герой по вызову": Я просто делала суровое следовательское лицо
13:35
Эмин Агаларов об отношениях с маленькой дочерью: Покупаем много развивающих игр
13:19
Экс-супруга Джонни Деппа устроила секс втроем с Илоном Маском и известной супермоделью
13:14
Эмин Агаларов рассказал о романе с Полиной Гагариной
13:12
Автограф Достоевского ушел с молотка за 5,5 миллиона
13:00
Стилист Корабель указала на модный промах Пеговой: обувь старухи Шапокляк
13:00
Силовики задержали главного соперника Лукашенко на президентских выборах
12:57
Появились подробности развода Пелагеи с мужем
12:47
"Сразу подумала – что-то не в порядке": Зарубина рассказала об опухшей от алкоголя Норкиной
12:44
Звезда фильмов о Шерлоке Холмсе о своем неудачном браке: Пришла домой, а там любовница
12:38
Обращение Путина: когда президент выступит с речью про поправки в Конституцию
12:30
Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым
12:21
Измена, убийство, слепота: трагическая судьба легендарной актрисы
12:09
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
12:07
В Москве найден мертвым советский философ
12:06
Ученый рассказал о наводящей страх мутации коронавируса: Работает на нас
11:31
Галкин показал поздравление от детей в день рождения (видео)
11:28
"При чем тут я?": втянутый в скандал с десантниками Киркоров взорвался
11:26
Скандальный роман звезды "Великолепного века" Беррак Тюзюнатач подошел к концу
11:21
Под Москвой в реку сбросили воду из канализации
11:10
Знаменитая актриса-пышка резко похудела
11:07
"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова
10:53
Павел Майков из "Бригады" потребовал отстать от Михаила Ефремова: С карканьем слетелись "ангелы"
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:44
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 790 зараженных
10:36
О жизни и драмах Таисии Повалий снимут художественный фильм
10:32
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
10:18
"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом
10:09
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
09:57
Позорный ляп Трампа прогремел на весь мир
09:49
Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!
09:43
Счастливый Николай Цискаридзе показал ребенка: С первой минуты я называю его чудом!
09:24
Играющий яйцами сын довел до исступления кричащую Жасмин
09:16
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
09:15
Американский экономист предсказал крах доллара
08:58
Россиян предупредили об аномальном похолодании
08:52
Родившая жена Александра Малинина сильно располнела
08:51
"Рыли землю на могиле": близкие сделали заявление о паломничестве к Началовой
08:41
За сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронаврусом
08:35
В России обсуждают введение налога для богатых
08:23
Мусоропроводы во всех домах в России предложили заварить
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года
04:01
"Папина доча": народ ахнул от маленькой наследницы Нюши
02:03
Замужнюю и многодетную Меган Фокс застукали целующейся с любовником
23:54
"Немножко пострадала": Бледанс поласкала обнаженную грудь на камеру и получила травму
21:32
Известный спортсмен объяснил, почему Лукашенко не ввел карантин в Белоруссии
21:11
Рассказавший об изнасиловании Костюшкин раскрыл цель своего признания
20:33
"Хочу бухать": 16-летняя внучка Кобзона согласилась на попойку с незнакомцем
20:12
Канделаки набросилась на Собчак за оскорбления: "Расово верные" люди вещают
19:50
"Не могу больше видеть": Цискаридзе призвал прекратить поливать грязью оступившегося Ефремова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Названо место похорон Леонида Куравлева
"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Происшествия

В Москве найден мертвым советский философ

прочитано 249 раз

Утром 18 июня в своей квартире в высотке на Кудринской площади в Москве был обнаружен мертвым 86-летний философ, исследователь Лев Науменко, передает URA.ru. Страшную находку сделал сын советского ученого.

Рядом с телом лежала записка. Подробности устанавливаются.

Автор: 18 июня 2020, 12:07 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко

Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал о романе с Полиной Гагариной
Появились подробности развода Пелагеи с мужем
"Сразу подумала – что-то не в порядке": Зарубина рассказала об опухшей от алкоголя Норкиной
Звезда фильмов о Шерлоке Холмсе о своем неудачном браке: Пришла домой, а там любовница

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым

Актер под мухой очень буйный
Шоу-бизнес

Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

Комментатор изучает мнения публичных людей об аварии
Шоу-бизнес

"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова

Она призналась, что с актером работалось непросто
Шоу-бизнес

Измена, убийство, слепота: трагическая судьба легендарной актрисы

Ей исполнилось 79 лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+