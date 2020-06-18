В Москве найден мертвым советский философ

Утром 18 июня в своей квартире в высотке на Кудринской площади в Москве был обнаружен мертвым 86-летний философ, исследователь Лев Науменко, передает URA.ru. Страшную находку сделал сын советского ученого.
Рядом с телом лежала записка. Подробности устанавливаются.
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