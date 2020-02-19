В Москве скончался прославленный скульптор

В Москве скончался Народный художник РСФСР, скульптор Анатолий Бичкуов. Ему было 84 года.
По данным НСН, дата и время прощания будут обнародованы позже. Стоит отметить, что на счету Бичукова работы по созданию более 50 памятников, мемориальных досок, монументальных скульптурных композиций, установленных как в российских городах, так и за рубежом.
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