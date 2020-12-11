В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов

В столице Великобритании случилось ЧП. По данным местных СМИ, в толпу пешеходов въехал автомобиль.
Правоохранительные органы не расценивают произошедшее как террористический акт. Обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить, передает сайт VSE42.RU.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Когда хохлы кастрюли снимут?
Вас содержит мужик или вы его?
Изменила будущему супругу