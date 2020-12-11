Есть пострадавшие: в Карачаево-Черкесии прогремел мощный взрыв

В Карачаево-Черкесии случилось ЧП. Возле здания регионального управления ФСБ прогремел взрыв.
По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали. Подробности случившегося выясняются.
В Карачаево-Черкесии случилось ЧП. Возле здания регионального управления ФСБ прогремел взрыв.
По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали. Подробности случившегося выясняются.
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