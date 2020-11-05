В Москве глухонемые предложили познакомиться избитой ими студентке

В Москве два глухонемых молодых человека напали на 17-летнюю студентку, котора возвращалась вечером к себе в общежитие, передает Life.ru. Незнакомцы внезапно стали избивать девушку. Позже она увидела, что друг с другом они общаются языком жестов. После странной экзекуции один из нападавших написал на телефоне предложение познакомиться. Пострадавшая отказалась, и тогда парни просто ушли. Пострадавшая была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также множество ушибов и ссадин. Злоумышленников ищет полиция.
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