"Только начало": пять терактов во Франции за день вызвали ужас

Французская активистка Фабрис Сорлин отметила, что за короткий промежуток времени Франция пострадала от пяти террористических атак. Широкая география нападений – они произошли в Лионе, Ницце, Париже, Авиньоне и Монсе – доказывают, что эти действия были спланированы и хорошо организованы, уверена она.
"Следует опасаться, что это только начало", – цитирует "Царьград" Фабрис Сорлин. Она добавил, что все происходящее – продолжение того теракта, когда в пригороде Парижа был обезглавлен демонстрировавший студентам карикатуры на пророка Мухаммеда учитель.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
изменой за измену
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
Вопрос к гражданам Белоруссии
Предупреждали !
Моя жизнь кончена...
принудительная стерилизация