В Германии машина сбила толпу велосипедистов

Днем 29 октября в районе Фирзен в городе Кемпен в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии автомобиль влетел в толпу велосипедистов, передает "Царьград". Сообщается о гибели по меньшей мере одного человека. По предварительным данным, жертва – ребенок. Из-за большого числа пострадавших трасса была перекрыта. Над окрестностями летают спасательные вертолеты. По какой причине автомобиль изменил траекторию своего движения пока неизвестно.
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