В Москве загорелась бойлерная

Днем 19 октября на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы загорелась находящаяся под высоким напряжением бойлерная, передает телеканал "360". Очевидцы сообщают о густых клубах черного дыма. В экстренных службах, в свою очередь, отмечают, что в самом здании зафиксировано открытое горение.
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