Украинский Boeing 737 рухнул сразу после взлета: на борту было 167 человек (видео)

Ранним утром 8 января разбился самолет "Украинских авиалиний" Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев. Воздушное судно рухнуло практически сразу после взлета.
По некоторым данным, лайнер упал в результате технических неполадок. Есть информация, что самолет могли сбить силы иранской ПВО. Подробности устанавливаются.
На борту находилось 167 пассажиров. Глава "Красного полумесяца" Ирана сообщил, что шанс найти выживших крайне мал, передает Russia Today.
Очевидцы записали крушение украинского Boeing 737 на видео. На опубликованных кадрах видно, как яркое пятно с огромной скоростью мчится к земле. Судя по всему, на борту возник пожар до падения.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Ненавижу пьяных людей
Женская сторона развода!Продолжаем!
Мерзкие родственники
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
1 Января.
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.