Хоккеиста убили в драке из-за девушки

Хоккеист Никита Воропаев, который успешно выступал за тамбовский клуб, ушел из жизни 25 июля. Почти две недели он провел в коме.
Драка, которая привела к трагедии, произошла 13 июля в одном из баров города. По словам очевидцев, Никита Воропаев заступился за девушку, к которой приставал неизвестный. Молодые люди вышли на улицу, где и произошла драка.
Знаменитого в регионе хоккеиста доставили в реанимацию без сознания. У него зафиксировали кровоизлияние в мозг, а также многочисленные переломы костей черепа. Парня ввели в искусственную кому. Родные и друзья спортсмена начали сбор денег на лечение. Хоккеист умер в тот день, когда его близким удалось найти необходимую сумму, сообщает LifeTambov.ru.
Напавший на Никиту Воропаева в настоящее время находится под стражей. 21-летнему задержанному сначала предъявили обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Когда же хоккеист скончался, дело передали в Следственный комитет Тамбовской области.
Смерть спортсмена стала потрясением для его коллег и поклонников. Никита Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге на позиции правого нападающего. За прошедший сезон он провел 14 игр и забил семь шайб. Хоккеист считался очень перспективным членом команды.
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