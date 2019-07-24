Детский лагерь "Холдоми" продолжает работать после смертельного пожара

Двое детей, которые пострадали при пожаре в лагере "Холдоми", находятся в больнице. Об их самочувствии рассказала помощница губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. Состояние ребят оценивается как удовлетворительное.
"Дети находятся в Хабаровске. Их транспортировали в детскую краевую больницу. Они находятся под наблюдением врачей. У детей было зафиксировано отравление угарным газом", – цитирует чиновницу телеканал "360".
По словам помощницы Сергея Фургала, их планировали отправить из Комсомольска в Хабаровск санавиацией вместе с родителями. Однако родственники пока дали письменное согласие только на транспортировку.
Томченко отметила, что оставшихся после пожара в лагере "Холдоми" детей начали забирать родители. Как пояснили в администрации Солнечного района Хабаровского края, смену не закрыли, потому что сотрудники ждут указаний от руководства.
Администрация и правительство края рекомендовали закрыть учреждение. В больнице и на месте пожара в лагере "Холдоми" работают психологи. В районе введен режим ЧС.
Напомним, что пожар в лагере "Холдоми" произошел 22 июля. Там находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Из 26 палаток полностью сгорели 20.
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