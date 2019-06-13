Россияне могли пострадать при взрывах танкеров в Оманском заливе

В составе экипажей нефтеналивных танкеров, на которых прогремели взрывы в Оманском заливе, могли быть россияне. Информация о пострадавших уточняется, передает телеканал "360" со ссылкой на японскую NHK.
По сведениям ВМС США, эвакуирован 21 член экипажа, на одном из танкеров началась пожар. Между тем европейские СМИ сообщают, что одно судно затонуло. Точных данных о жертвах и причинах ЧП пока нет, пишет НСН.
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