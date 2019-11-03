Автобус с русскими туристами опрокинулся во Франции

Автобус компании Flixbus, выполнявший рейс Париж-Лондон, опрокинулся во Франции. В нем, по некоторым данным, находились русские туристы. Всего пострадали около 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Courrier Picard.
По данным газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.
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