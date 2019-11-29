В подмосковном хостеле произошло массовое отравление

В хостеле в Ленинском районе Московской области произошло массовое отравление неизвестным веществом. Девять человек пострадали, семь из них были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, постояльцы почувствовали себя плохо после ужина в гостинице. На месте работают правоохранители. Они уточняют причины случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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