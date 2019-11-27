Житель Ижевска пытался продать секретные данные иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска задержали по подозрению в попытке продать иностранным спецслужбам данные о военно-космических разработках России. Мужчина планировал создать в Удмуртии "организацию, которая бы добывала секретную информацию", сообщает РИА Новости.
Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело в отношении жителя Ижевска, так как факта государственной измены не было. Мужчине объявили "официальное предостережение". Как отмечает RT, ранее у злоумышленника был доступ к государственной тайне.
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