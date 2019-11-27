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Происшествия

Есть пострадавшие: под Астраханью автобус столкнулся с электричкой

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В Астраханской области столкнулись пассажирский автобус "ЛиАЗ" и электричка. Авария произошла в среду, 27 ноября, на территории одного из предприятий в Красноярском районе, передает ТАСС.

По предварительным данным, десять человек получили травмы. Информация о состоянии пострадавших уточняется, сообщает РИА ФАН. На месте работают сотрудники экстренных служб и полицейские.

Автор: 27 ноября 2019, 09:22

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