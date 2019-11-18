В Москве поймали повредившего скульптуру Мадонны вандала

В московском метро на станции "Римская" вандал повредил скульптуру Мадонны с ребенком. О случившемся стало известно лишь на днях, хотя ЧП произошло еще в октябре.
По данным ТВ Центра, для полного восстановления композиции потребуется время. На данный момент злоумышленник задержан. Мотив его действий пока неизвестен.
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