Кокорин стал фигурантом дела об изнасиловании 9 детей из приюта

По версии следствия, с мая 2015-го по август 2017 года 51-летний Сергей Кокорин изнасиловал 9 детей из приюта в Челябинской области, воспользовавшись их беспомощным состоянием. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
В начале 2018 года СМИ сообщали о том, что в Лазурненской коррекционной школе-интернате преподаватели устроили детский бордель. По словам воспитанников, к ним приходили двое мужчин, одного из них называли Серегой. Следователям удалось установить его личность. Им и оказался Кокорин.
Он часто приезжал в интернат, ходил с воспитанниками детдома на озеро, угощал сладостями, шампанским и сигаретами, а потом принуждал их к сексу. Сначала его отправили под домашний арест, но мужчина нарушил условия, поэтому его заключили под стражу. Воспитателей проверили на детекторе лжи и разрешили им вернуться к работе, передает "Московский комсомолец".
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