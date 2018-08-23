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Происшествия

Киев нашел способ вызвать землетрясение в Кремле

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Gusev
Депутат Верховной рады Украины Олег Барна нашел повод для гордости – военных парад в центре Киева, по его мнению, должен вызвать землетрясение в Кремле. Также политик заявил, что украинский Т-64 превосходит новейшую российскую разработку – танк "Армата".
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Уже пятый год украинские политики все настойчивее и настойчивее объявляют со своих трибун об окончательном политическом, экономическом, культурном и любом другом разрыве Украины и России. При этом, как отмечают аналитики, почти каждое свое действие Киев совершает с оглядкой на Москву.

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Благодаря такому подходу аргумент "кому-то в России это может не понравится" становится достаточным основанием для действий, пусть даже для самой Украины и не имеющих большого значения и смысла. Вот и военный парад в центре Киева, как оказалось, некоторые украинские политика рассматривают исключительно с этой точки зрения.

"Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", – заявил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна в эфире телеканала NewsOne.

Не смог он удержаться и от того, чтобы не сравнить российский танк "Армата" с украинским Т-64 в пользу последнего. Он подчеркнул, что созданная в начале 1960-х годов машина по своим характеристикам превосходит российскую разработку и, к тому же, более надежна. Ну а задымившийся посреди Киева танк он объяснил техническим моментом.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает", – рассудительно заметил Олег Барна. Кроме того, по словам украинского политика, в современных условиях танки уже не играют такой значительной роли на поле сражения, как это было раньше. "Преимущество отдается дальнобойной артиллерии, системам ПВО и авиации", – уверен депутат.

Автор: Геннадий Куприянов23 августа 2018, 08:41
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