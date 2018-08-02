Знаменитые певцы устроили массовую драку в аэропорту
Очевидцами перепалки стали сотни людей. Певцы нанесли друг другу всего несколько ударов, но в происходящее тут же вмешались фанаты. В итоге случилась массовая драка.
Работа аэропорта была частично парализована. Служба безопасности закрыла терминал, чтобы остановить потасовку. Несколько рейсов были задержаны, передает телеканал "360". Видео опубликовано в Twitter.
tt le monde parle de Booba Kaaris mais Gato dabato un handicapé avec sa bouche mais avec ses mains il a mis un mec KO en 2 crochet #Kaaris pic.twitter.com/vnEDjCWxxT— Mister dynamite���� (@NabilStaar) 1 августа 2018 г.
Наталья Шкулева опубликовала видео
Звезда замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь
СК завершил следствие по делу о взрыве в подземке
Дочери тирана отличились особой жестокостью