16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
Звезда опубликовала в Instagram шокирующую фотографию из больницы, на которой голова девушки перевязана, а ее тело покрыто ссадинами. Она рассказала, что если бы машина перевернулась еще один раз, то, вероятнее всего, она бы не выжила.
По словам пострадавшей, автомобиль потерял управление совершенно внезапно. "Мы просто хотели проехать по улице, опустив окна, чтобы из машины вылетел жук. Все произошло за одно мгновение", – рассказала она.
Помимо Беннетт, в салоне находились еще три человека, передает Life.ru. "Мы все пели, и Брук высунула голову из окна навстречу ветру. В тот день у нее была самая широкая улыбка. Но через мгновение мы оказались в канаве", – вспомнила пострадавшая.
16-Year-Old Instagram Star, Jamie Bennett, Shares Photo from Hospital Bed After Car Crash That Killed Best Friend https://t.co/ZCR8o7RaFV pic.twitter.com/P9yMervpPX— BCNN1 (@bcnn1) 3 июля 2018 г.
Сообщается, если бы машина перевернулась еще раз, то Джейми тоже могла бы погибнуть, вылетев через открытый люк. Двое других пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
Причины аварии неизвестны. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Выжившая девушка не может поверить, что больше не увидит свою подругу. "Это навсегда меня изменит. У Бога есть план. Он делает все с определенной целью. Брук, мой прекрасный ангел, покойся с миром", – написала пострадавшая в Сети.
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