Акробатка сорвалась в огонь во время выступления
Вместе с Мэри выступал ее муж Тайс Нильсен. Он страховал супругу с завязанными глазами. В тот момент, когда мужчина должен был поймать акробатку за ноги, его руки соскользнули. Женщина упала на сцену, где для эффектности был разведен огонь. Жюри и зрители получили настоящий шок. Среди них были двухлетний сын Нильсенов и его бабушка, передает Winnipegfreepress. Но, к счастью, акробатка не пострадала.
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