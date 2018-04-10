На юго-западе Москвы загорелись строительные леса

Вечером 10 апреля в Южном Бутово произошел пожар. Огонь возник на автокране при проведении строительных работ.
"Произошло возгорание автокрана и сварочного аппарата. В результате загорелись строительные леса", – сообщил источник в экстренных службах. Информации о пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва".
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