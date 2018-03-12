В Катманду разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет частной компании US-Bangla Airlines потерпел крушение недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, пишет "Газета.ru".
Лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле, после чего загорелся. Точных данных о жертвах и разрушениях не поступало.
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