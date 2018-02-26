В Москве программиста ограбили на 160 миллионов

В столичную полицию с заявлением об ограблении обратился программист Юрий Майоров, передает сайт "Комсомольская правда". Он рассказал, что поздним вечером на улице Исаковского в районе Строгино на северо-западе Москвы на него напали четверо неизвестных. Злоумышленники несколько раз ударили его по голове и животу, а затем затолкнули в Mercedes. В течение нескольких часов программиста возили по городу и избивали. Под утро его высадили на улице Борисоглебские пруды в районе Братеево на юге столицы.

В машине осталась сумка Юрия Майорова. В ней находились документы пострадавшего, два мобильных телефона, ноутбук и 20 тысяч долларов (1,12 миллиона рублей). По информации Telegram-канала Mash, добычей грабителей также стал интернет-кошелек программиста, в котором находилось 300 биткоинов на сумму порядка 160 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено угловое дело по статье "Грабеж".

Отметим, программист – разработчик новой криптовалюты "Призм". Сообщается, что в ночь ограбления он готовился к путешествию в Индию.