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Происшествия

В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества

Фото: wikipedia.org
Американские ученые из NASA нашли угрозу, которая опаснее для жизни на Земле, чем удар астероида или начало Третьей мировой войны. Речь идет об извержении супервулкана, которых на планете насчитывается около 20.
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Науке известно порядка двух десятков супервулканов, расположенных на Земле. Извержение хотя бы одного из них может повлечь за собой катастрофические последствия для сего живого. Особую опасность специалисты видят в Йеллоустоунском вулкане, который расположен на территории США.

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Эксперты уверены, что в случае извержения он исторгнет из себя расплавленную породу на сотни километров вокруг, сжигая все живое в этом радиусе. Не только Вайоминг, но и соседние с ним штаты покроются метровым слоем вулканической пыли, но и это не самое страшное.

Пыль и газы, высвобождаемые извержением, закроют достаточно солнца, чтобы уничтожить урожай и погрузить мир в "вулканическую зиму", которая может длиться десятилетиями и убить миллионы, передает РИА Новости. При этом опасность извержения этого супервулкана далеко не так иллюзорна, как это считалось ранее – Университет Юты еще в июне сообщал о сотнях небольших землетрясений на территории национального парка Йеллоустоун.

Впрочем, отчаиваться рано. Специалисты оценивают шанс на то, что смертоносное для человечества извержение произойдет именно в 2017 году как 1 к 730 тысячам. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы уже сейчас начать разрабатывать план по предотвращению катастрофы.

"Основная задача – постепенно сделать так, чтобы Йеллоустоунский вулкан перестал быть угрозой человечеству", – рассказал аэрокосмический инженер из Научно-исследовательского центра NASA по разработке ракетных и реактивных устройств доктор Брайан Уилкокс. Эксперты рассчитывают, что им удастся "откачать" тепло из Йеллоустоуна и превратить его в электрическую энергию.

"Сделать так, чтобы эти вулканы не уничтожили запасы еды и не привели к смерти 99% населения – кажется, это заслуживает обсуждения", – уверен Брайан Уилкокс. Впрочем, более детально прорабатывать план по превращению дремлющей в США глобальной угрозы в мощную электростанцию NASA пока не собирается.

Автор: Геннадий Куприянов10 сентября 2017, 13:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые страшные вулканы в мире

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