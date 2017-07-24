Как выглядела Земля до появления человека

Новая Зеландия – страна удивительной природы с населением меньше пяти миллионов человек. Расположившаяся на двух больших и 700 маленьких островах, она притягивает путешественников первозданной природой, пейзажи которой как будто отредактированы в фотошопе. Заснеженные горы, вулканы и гейзеры, водопады и нетронутые тропические леса, цветущие луга и яркий подводный мир – глядя на всю эту красоту можно легко представить, как выглядела Земля до появления на ней человека.

В Новую Зеландию стоит прилетать не на неделю, и даже десяти дней здесь мало: чтобы насладиться страной в полной мере, может понадобиться месяц. Тем более что и путь до островов не близкий, придется лететь как минимум с одной пересадкой. Но это того стоит.

Почему стоит отправиться в путешествие на далекие острова, Dni.Ru рассказали герои передачи "Роллеры в Новой Зеландии" на телеканале Travel Channel Мэтт Эрл и Джош Холл – два смельчака, которые путешествуют по стране и изучают ее основные достопримечательности на роликовых коньках.

Когда ехать: так как Новая Зеландия находится в Южном полушарии, с мая по сентябрь на острове зима. Суровой ее не назовешь, температура не опускается ниже нуля. Однако для любителей путешествовать с комфортом оптимальным вариантом будет поездка с октября по апрель. Самый теплый месяц года – январь.

Куда отправиться и что посетить: главная достопримечательность Новой Зеландии – природа, поэтому большую часть времени стоит посвятить именно ей.

Национальный парк Тонгариро

В парке целых три действующих вулкана – Тонгариро, Нгаурухоэ и Руапеху. Они регулярно извергаются, поэтому туристов перед входом встречает светофор вулканической активности – при опасности он загорается красным. По всей территории парка проложены удобные треккинговые дорожки, однако взбираться на вулканы и спускаться к кратерным озерам придется по почве из вулканического песка, пепла и камней. Поэтому будет не лишним запастись удобной спортивной обувью. Одна из главных достопримечательностей парка – кратерные озера потрясающего бирюзово-неонового цвета. Такие яркие краски вызваны растворенными в озерах минералами, которые вымываются с окружающих скал.

"Дьявольские" гейзеры – парк Вай-о-Тапу

Увидеть такое большое скопление гейзеров, как в парке Вай-о-Тапу, можно всего в нескольких местах на планете. В легендах коренных жителей Новой Зеландии маори эти места не зря называются "дырой в преисподнюю": здесь то и дело вырываются из земли клубы пара, кипят и взрываются грязевые лужи. Названия у гейзеров соответствующие: "Дьявольские чернильницы", "Дьявольский дом", "Дьявольская купель". Последний имеет ярко-салатовую окраску, благодаря наличию большого количества солей.

Одна из самых интересных достопримечательностей парка – и не только из-за названия – кислотное озеро "Брызги шампанского", которое находится в самом центре долины. Свое необычное наименование оно получило из-за пузырьков углекислого газа, которые выходят на поверхность, как в бокале игристого напитка. Однако даже не это – главная его особенность. Туристы приезжают к "шампанскому пруду", чтобы посмотреть на его потрясающие яркие краски. Пруд одновременно в разных местах синий, желтый, зеленый и оранжевый – окраска зависит от количества разнообразных минералов, уровня воды и направления ветра. Кстати, температура в озере постоянная – около 700 С.

Spa-отели – термальная долина Роторуа

Роторуа – это одновременно город, культурный центр новозеландских аборигенов маори и геотермальный курорт. Это место в Новой Зеландии очень популярно среди туристов, о нем часто снимаются разнообразные телешоу.

Даже просто гуляя по городу Роторуа, можно увидеть прорывающиеся из-под тротуаров струи белого пара и услышать бульканье горячей воды. Для местных жителей такое близкое соседство с природной стихией абсолютно привычно, они даже приспособили ее под бытовые нужды: отапливают дома гейзерной водой, готовят на гейзерном пару еду, электричество здесь тоже вырабатывается гейзерными электростанциями. Туристам, однако, больше нравится проводить время в spa-отелях долины. Здесь можно укрепить здоровье в полезных грязевых источниках и расслабиться в термальных бассейнах.

Путешествие через сказочный лес – Милфорд-трек

Один из самых популярных пеших маршрутов по Новой Зеландии проходит через национальный парк Фьордленд: каждый поход начинается с северной оконечности озера Те-Анау и продолжается до фьорда Милфорд-Саунд. В 1908 году один из британских журналов назвал этот 54-километровый маршрут "лучшим в мире". Прошло больше ста лет, но Милфорд-трек все также притягивает туристов своими потрясающими пейзажами: дорога пролегает через заросшие мхом леса, чистейшие реки с ярко-голубой водой и водопады, проходит возле заснеженных горных вершин.

Поход занимает четыре дня и доступен как опытным, так и начинающим треккерам. В зимние месяцы – с мая по сентябрь – есть опасность схода лавин, поэтому мероприятие стоит запланировать на период с конца октября по конец апреля. В этот пиковый сезон пройти по маршруту могут только 90 человек в день. Записаться на участие можно на сайте Департамента охраны окружающей среды Новой Зеландии. Также можно купить тур у частной компании-гида, заплатив сразу за транспортировку к началу трека, питание, проживание и экскурсовода.

В финале маршрута путешественников ждет одна из красивейших точек – фьорд Милфорд-Саунд. Он образовался много лет назад, когда ледник выдавил в горах огромную впадину и ее заполнило Тасманово море. Сюда можно добраться и не проходя трек, как делают многие туристы. По фьорду проводятся экскурсии на катерах и моторных лодках, которые подплывают к подножию огромных низвергающихся с высоты водопадов. Ехать сюда лучше после проливных дождей, так получится увидеть водопады во всей их красоте и мощи. Еще одна достопримечательность фьорда – морские котики, устроившие себе лежбища на скалах посреди залива.

Культурные достопримечательности

Местный колорит – деревня Маори

Рядом с городом Роторуа для туристов воссоздана аутентичная деревня коренных жителей Новой Зеландии маори: с традиционными жилищами и одетыми (хотя, скорее, раздетыми) в национальные костюмы туземцами. Так как развлечение сугубо туристическое, за вход в деревню придется заплатить.

Маори считают себя потомками богов, прилетевших на Землю с Млечного пути. Заезжих путешественников они удивляют экзотическими песнями и ритуальным танцем хака, который был придуман отнюдь не для красоты и веселья, а для запугивания врагов. Во время исполнения маори изо всех сил бьют себя по бедрам и груди, топают ногами, высовывают языки и грозно кричат. Еще одна экзотическая особенность маори – татуировки, которые они наносят по всему телу, в том числе на лицо. Рисунки как бы исполняют роль визитной карточки, рассказывая о социальном положении аборигена, роде его занятий, о том, кем были его родители, женах, детях.

Курортный город Куинстаун

Столица Новой Зеландии Веллингтон – не самый популярный туристический город. Другое дело Куинстаун, который в любое время года полон путешественников со всего мира, притом, что в этом местечке живут всего 10 000 человек. Особую атмосферу городу придают узкие улочки с европейской архитектурой и невероятные пейзажи вокруг: Куинстаун лежит в подножии гор на берегу озера Уакатипу. Его набережная – главная прогулочная зона города, здесь пришвартованы многочисленные яхты и установлен памятник главному символу Новой Зеландии – птице киви. Кстати, увидеть ее вживую можно в парке киви, который тоже есть в Куинстауне. Чтобы полюбоваться городом с высоты, туристы поднимаются на вершину холма по канатной дороге – наверху расположена смотровая площадка.

Активные развлечения

Новая Зеландия – это рай для любителей острых ощущений. Здесь можно заняться разными видами спорта – экстремальным и не очень: банджи-джампингом, парапланингом, рафтингом, серфингом… Одно из популярных развлечений туристов – дайвинг, к которому располагает богатый подводный мир новозеландского побережья. Его "жемчужиной" дайверы единогласно признали кристально чистые воды островов Пур-Найтс. Здесь можно нырять круглый год, видимость под водой составляет до 30 метров и встречается множество красивых рыб, причем некоторые из них – только здесь. Еще одно активное развлечение – каякинг в национальном парке Абель-Тасман, который знаменит песчаными пляжами с длинными косами, каменными обнажениями и сохранившимися в нетронутом виде эстуариями рек.

Береговая линия здесь – одна из самых красивых и лучших в Новой Зеландии. Во время прогулки каяк близко подплывает к лежбищам морских котиков, а еще его часто сопровождают дельфины. Не столь экстремальное, но не менее захватывающее приключение – лодочная прогулка по светящимся пещерам Вайтомо. "Потолок" пещер сияет голубым светом от скопления огромного количества светлячков – они похожи на звезды, прорезающие подземную тьму.