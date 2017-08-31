В Москве известный певец 17 раз ударил друга ножом

В Москве известного певца Александра Ермака задержали по подозрению в убийстве. По информации источников РИА Новости в Следственном комитете, в ночь на 24 августа он зарезал своего собутыльника.

Александр Ермак выпивал со своим другом у него дома на Хорошевском шоссе, когда вспыхнула ссора. 35-летний артист утверждает, что его приятель внезапно разделся и стал расхаживать по квартире голым, а также предлагал певцу вступить в интимные отношения. Имя покойного не называется, но, по информации СМИ, жертвой нападения стал юрист, уроженец Абхазии.

"Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом… После чего мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой.

С ее слов также стало известно, что подозреваемый был задержан и признал свою вину. "В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы", – добавила Иванова.

Публикация от Александр Ермак (@alexandrermak) Ноя 8 2015 в 7:27 PST

Александр Ермак начинал свою карьеру в шоу-бизнесе как продюсер. Устраивал концерты, различные мероприятия известных и не очень артистов, помогал начинающим юным дарованиям. Занимался театром. После начал свою музыкальную карьеру, сотрудничал с Ильей Резником, Раймондом Паулсом, Аксандром Левшиным, Валерием Разумовским и балетом "Тодес" Аллы Духовой.