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Происшествия

В Москве известный певец 17 раз ударил друга ножом

Александр Ермак. Фото: instagram.com/alexandrermak
В Москве известного певца Александра Ермака задержали по подозрению в убийстве. По информации источников РИА Новости в Следственном комитете, в ночь на 24 августа он зарезал своего собутыльника. 

Продолжение: Почему певец Ермак жестоко расправился с голым другом
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Александр Ермак выпивал со своим другом у него дома на Хорошевском шоссе, когда вспыхнула ссора. 35-летний артист утверждает, что его приятель внезапно разделся и стал расхаживать по квартире голым, а также предлагал певцу вступить в интимные отношения. Имя покойного не называется, но, по информации СМИ, жертвой нападения стал юрист, уроженец Абхазии.

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"Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом… После чего мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой. 

С ее слов также стало известно, что подозреваемый был задержан и признал свою вину. "В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы", – добавила Иванова.  

Александр Ермак начинал свою карьеру в шоу-бизнесе как продюсер. Устраивал концерты, различные мероприятия известных и не очень артистов, помогал начинающим юным дарованиям. Занимался театром. После начал свою музыкальную карьеру, сотрудничал с Ильей Резником, Раймондом Паулсом, Аксандром Левшиным, Валерием Разумовским и балетом "Тодес" Аллы Духовой.

Автор: Михаил Войцеховский31 августа 2017, 16:27

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