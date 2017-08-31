Старушка погибла от автоматического освежителя рядом со свечкой

Жительница английского Кендалла, 67-летняя Кэтлин Холм сгорела заживо на День Матери. Причиной трагедии стал ее сын.

Он заехал проведать старушку и зажег свечки в день праздника. Питер не знал, что женщина расставила по всему дому автоматические освежители для воздуха. Произошло возгорание и квартира заполыхала. Молодой человек успел выбежать и вызвать спасателей, но мать он не спас. Женщина скончалась по дороге в больницу от остановки сердца из-за множественных ожогов.



Судя по всему, мать с сыном были пьяны. Свидетели видели их в пабе в ночь трагедии, сообщает “Daily Mail”. Оба имеют медицинские противопоказания, ограничивающие употребление алкоголя: у Кэтлин страдала от психического расстройства и затяжной депрессии, гипертонии, панкреатита и малокровия. У 38-летнего Питера Холма был травма головы и эпилепсия, вызванная перенесенным в детстве туберкулезом.

Сына задержали по подозрению в убийстве, но быстро отпустили. По словам дочери погибшей, ее брат и мама были очень близки. “У них случались ссоры, но я никогда не поверю, что брат мог навредить ей. Мама была одержима освежителями воздуха, они были у неё повсюду, поэтому неудивительно, что возник пожар”, – говорит девушка.

Она рассказала, что Кэтлин, до выхода на пенсию работавшая уборщицей, впала в депрессию после самоубийства мужа. Она перестала поддерживать чистоту и порядок в доме и просто накупила автоматических освежителей воздуха, чтобы перебить запахи грязной квартиры.

Начальник пожарной службы города винит в произошедшем производителей освежителей: они пишут предупреждение о легкой воспламеняемости аэрозолей только на сменных блоках, но не самих освежителях. “Мы были поражены струей пламени, которая исходит от распылителя: от нее легко могут загореться окружающие вещи”, – сказал мистер Эксли.