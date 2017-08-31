Старушка погибла от автоматического освежителя рядом со свечкой
Он заехал
проведать старушку и зажег свечки в день праздника. Питер не знал, что женщина
расставила по всему дому автоматические освежители для воздуха. Произошло
возгорание и квартира заполыхала. Молодой человек успел выбежать и вызвать спасателей,
но мать он не спас. Женщина скончалась по дороге в больницу от остановки сердца
из-за множественных ожогов.
Судя по всему, мать с сыном были пьяны. Свидетели видели их в пабе в ночь трагедии, сообщает “Daily Mail”. Оба имеют медицинские противопоказания, ограничивающие употребление алкоголя: у Кэтлин страдала от психического расстройства и затяжной депрессии, гипертонии, панкреатита и малокровия. У 38-летнего Питера Холма был травма головы и эпилепсия, вызванная перенесенным в детстве туберкулезом.
Сына задержали по подозрению в убийстве, но быстро отпустили. По словам дочери погибшей, ее брат и мама были очень близки. “У них случались ссоры, но я никогда не поверю, что брат мог навредить ей. Мама была одержима освежителями воздуха, они были у неё повсюду, поэтому неудивительно, что возник пожар”, – говорит девушка.
Она рассказала, что Кэтлин, до выхода на пенсию работавшая уборщицей, впала в депрессию после самоубийства мужа. Она перестала поддерживать чистоту и порядок в доме и просто накупила автоматических освежителей воздуха, чтобы перебить запахи грязной квартиры.
Начальник пожарной службы города винит в произошедшем производителей освежителей: они пишут предупреждение о легкой воспламеняемости аэрозолей только на сменных блоках, но не самих освежителях. “Мы были поражены струей пламени, которая исходит от распылителя: от нее легко могут загореться окружающие вещи”, – сказал мистер Эксли.
Артистка рассказала о том, как на нее на пешеходном переходе наехал грузовик в центре Москвы
Мужчина инкогнито пытается разобраться в запутанной истории
Для звезды "Дома-2" это число оказалось космическим
Супруга принца Уильяма получила обидное звание