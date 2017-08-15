Помор сжег дом и баню из мести бывшей жене

Суд Архангельской области вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который обвинялся в умышленном уничтожении чужого имущества, передает Flashnord. Было установлено, что 1 декабря 2016 года мужчина из-за личной неприязни поджег дом в деревне Чевакино, в котором жила его бывшая жена вместе с семьей. В результате сгорело не только это здание, но и стоявшая рядом баня. Ущерб был оценен в более чем 700 тысяч рублей. Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, за потерпевшими было признано право удовлетворения иска о возмещении материального вреда в порядке гражданского судопроизводства.