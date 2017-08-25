В Москве у культурного центра МВД изнасиловали таджичку

В столице возле культурного центра управления МВД изнасиловали гражданку Таджикистана. Инцидент произошел на улице Новослободская в ночь на 25 августа, передает агентство "Москва".

Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского. У нее диагностировали ссадины и гематомы груди. По словам пострадавшей, ее изнасиловал знакомый.