В Москве у культурного центра МВД изнасиловали таджичку

В столице возле культурного центра управления МВД изнасиловали гражданку Таджикистана. Инцидент произошел на улице Новослободская в ночь на 25 августа, передает агентство "Москва".
Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского. У нее диагностировали ссадины и гематомы груди. По словам пострадавшей, ее изнасиловал знакомый.
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