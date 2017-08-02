В Москве избили пьяного десантника

Вечером 2 августа в Москве посетитель парка Горького напал на пьяного десантника. Он нанес ему сильный удар ногой в область головы, в результате чего последний потерял сознание, передает Telegram-канал Mash.
Врачи оказывают помощь пострадавшему. Нападавший задержан, с ним работает полиция.
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