В Москве эвакуировали ЦУМ

В Москве вечером 2 августа были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "ЦУМ". По предварительным данным, в здании произошел пожар.
В #ЦУМ'е начался пожар, всех эвакуировали. Частично пропало электричество. pic.twitter.com/5yYTEFNg0l— Ruslan Urban (@tepRuslan) 2 августа 2017 г.
О происшествии сообщили пользователи социальных сетей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
BRKNG: #ЦУМ эвакуирован. В подвальных помещениях или на подземном паркинге пожар pic.twitter.com/6nFjcfRdGE— Ruslan Urban (@tepRuslan) 2 августа 2017 г.
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