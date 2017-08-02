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Происшествия

В Сирии обстреляли российское посолсьтво

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В Дамаске российское посольство попало под минометный обстрел. Снаряд упал в непосредственной близости от комплекса зданий, в котором находится дипломатическая миссия.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что за атакой стоят террористы. "Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции", – отметили в пресс-службе ведомства.

Автор: Евгений Мышко2 августа 2017, 17:07

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