В Сирии обстреляли российское посолсьтво

В Дамаске российское посольство попало под минометный обстрел. Снаряд упал в непосредственной близости от комплекса зданий, в котором находится дипломатическая миссия.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что за атакой стоят террористы. "Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции", – отметили в пресс-службе ведомства.
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