Умер четвертый член "банды "ГТА"

В больнице умер один из членов банды "ГТА", получивший ранение в перестрелке в здании Московского областного суда, которая произошла днем 1 августа. Один из злоумышленников все еще находится под присмотром врачей, его состояние характеризуется как тяжелое, передает РЕН ТВ.
Официального подтверждения этой информации нет, сообщает телеканал "360". Таким образом число погибших в результате перестрелки достигло четырех человек.
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