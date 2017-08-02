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Умер четвертый член "банды "ГТА"

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В больнице умер один из членов банды "ГТА", получивший ранение в перестрелке в здании Московского областного суда, которая произошла днем 1 августа. Один из злоумышленников все еще находится под присмотром врачей, его состояние характеризуется как тяжелое, передает РЕН ТВ.

Официального подтверждения этой информации нет, сообщает телеканал "360". Таким образом число погибших в результате перестрелки достигло четырех человек.

Автор: Евгений Мышко2 августа 2017, 16:08

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