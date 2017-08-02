Вооруженные арматурой строители устроили массовую драку в Москве

На месте строительства жилого комплекса "Бунинские Луга" в поселке Коммунарский в Новой Москве 40 строителей устроили побоище, передает РЕН ТВ. Рабочие были вооружены арматурными прутами, лопатами, молотками и кувалдами. Сообщается о шести пострадавших.
По предварительным данным, причиной массовой драки стал конфликт двух строительных бригад из-за того, что одна из них сваливала мусор с крыши здания. Возбуждено уголовное дело.
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