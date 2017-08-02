Десять пакетов с расчлененными людьми нашли на берегу Москвы-реки

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийстве двух и более лиц" после обнаружения расчлененных тел, передает агентство городских новостей "Москва". Вечером 29 июля на берегу Москвы-реки в районе улицы Борисовские Пруды были найдены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами женского тела. Там же 1 августа обнаружили восемь пакетов и две зацементированные картонные коробки. Внутри находились останки тела мужчины и фрагмент тазовой кости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.