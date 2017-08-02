Москвич нашел труп в своей квартире

В полицию обратился безработный житель столичного района Восточное Дегунино: в своей квартире в Керамическом проезде он обнаружил тело знакомого, передает агентство городских новостей "Москва". Прибывшие по вызову правоохранители нашли труп с гнилостными изменениями и кровоподтеками.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила тремя днями ранее. По факту случившегося проводится проверка.
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